Bahreyn dinarından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile BHD → BTN çevirin

1.000 bhd
221.770 btn

1,000 BHD = 221,8 BTN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bahreyn dinarından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Bhutan Ngultrumu
1 BHD221,77000 BTN
5 BHD1.108,85000 BTN
10 BHD2.217,70000 BTN
20 BHD4.435,40000 BTN
50 BHD11.088,50000 BTN
100 BHD22.177,00000 BTN
250 BHD55.442,50000 BTN
500 BHD110.885,00000 BTN
1000 BHD221.770,00000 BTN
2000 BHD443.540,00000 BTN
5000 BHD1.108.850,00000 BTN
10000 BHD2.217.700,00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Bahreyn Dinarı
1 BTN0,00451 BHD
5 BTN0,02255 BHD
10 BTN0,04509 BHD
20 BTN0,09018 BHD
50 BTN0,22546 BHD
100 BTN0,45092 BHD
250 BTN1,12730 BHD
500 BTN2,25459 BHD
1000 BTN4,50918 BHD
2000 BTN9,01836 BHD
5000 BTN22,54590 BHD
10000 BTN45,09180 BHD