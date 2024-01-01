Vietnam dongundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile VND → XPF çevirin

1.000 vnd
5 xpf

1.00000 VND = 0.00455 XPF

01:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855411.0765589.35211.451241.653310.9480218.3637
1 GBP1.1690311.25855104.4581.696591.932811.1082621.4682
1 USD0.92890.794565182.99861.348051.535740.8806517.0579
1 INR0.01119170.009573240.012048410.01624180.01850330.01061040.20552

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / CFP Frangı
1 VND0.00455 XPF
5 VND0.02275 XPF
10 VND0.04551 XPF
20 VND0.09102 XPF
50 VND0.22754 XPF
100 VND0.45509 XPF
250 VND1.13772 XPF
500 VND2.27544 XPF
1000 VND4.55089 XPF
2000 VND9.10178 XPF
5000 VND22.75445 XPF
10000 VND45.50890 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Vietnam Dongu
1 XPF219.73700 VND
5 XPF1098.68500 VND
10 XPF2197.37000 VND
20 XPF4394.74000 VND
50 XPF10986.85000 VND
100 XPF21973.70000 VND
250 XPF54934.25000 VND
500 XPF109868.50000 VND
1000 XPF219737.00000 VND
2000 XPF439474.00000 VND
5000 XPF1098685.00000 VND
10000 XPF2197370.00000 VND