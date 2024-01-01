100 bin Vietnam dongundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile VND → XPF çevirin

1,000₫ VND = 0,004438₣ XPF

03:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → XPF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XPF
1 VND → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00450,0045
Düşük0,00430,0043
Ortalama0,00440,0044
Değişim1.89%2.55%
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1 VND → XPF istatistikleri

VND → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0045, en düşük 0,0043 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0044 oldu. VND → XPF kurundaki değişiklik 1.89 değerindeydi.

VND → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0045, en düşük 0,0043 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0044 oldu. VND → XPF kurundaki değişiklik 2.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - XPF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.390,911,40234,609154,185
1 AUD0,65210,6150,872906,6650,91422,56100,505
1 EUR1,0591,62511,4181.473,531,48536,664163,345
1 SGD0,7471,1460,70511.039,311,04725,86115,21

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / CFP Frangı
1000 VND4,43820 XPF
2000 VND8,87640 XPF
5000 VND22,19100 XPF
10000 VND44,38200 XPF
20000 VND88,76400 XPF
50000 VND221,91000 XPF
100000 VND443,82000 XPF
200000 VND887,64000 XPF
500000 VND2.219,10000 XPF
1000000 VND4.438,20000 XPF
2000000 VND8.876,40000 XPF
5000000 VND22.191,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Vietnam Dongu
1 XPF225,31700 VND
5 XPF1.126,58500 VND
10 XPF2.253,17000 VND
20 XPF4.506,34000 VND
50 XPF11.265,85000 VND
100 XPF22.531,70000 VND
250 XPF56.329,25000 VND
500 XPF112.658,50000 VND
1000 XPF225.317,00000 VND
2000 XPF450.634,00000 VND
5000 XPF1.126.585,00000 VND
10000 XPF2.253.170,00000 VND