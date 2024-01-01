500.000 Vietnam dongundan CFP frangına
Reel döviz kuru ile VND → XPF çevirin
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VND → XPF çevrim grafiği
1 VND = 0,00444 XPF
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|1 VND → XPF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0045
|0,0045
|Düşük
|0,0043
|0,0043
|Ortalama
|0,0044
|0,0044
|Değişim
|1.89%
|2.54%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → XPF istatistikleri
VND → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0045, en düşük 0,0043 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0044 oldu. VND → XPF kurundaki değişiklik 1.89 değerindeydi.
VND → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0045, en düşük 0,0043 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0044 oldu. VND → XPF kurundaki değişiklik 2.54 değerindeydi.
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Vietnam dongundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / CFP Frangı
|1000 VND
|4,43820 XPF
|2000 VND
|8,87640 XPF
|5000 VND
|22,19100 XPF
|10000 VND
|44,38200 XPF
|20000 VND
|88,76400 XPF
|50000 VND
|221,91000 XPF
|100000 VND
|443,82000 XPF
|200000 VND
|887,64000 XPF
|500000 VND
|2.219,10000 XPF
|1000000 VND
|4.438,20000 XPF
|2000000 VND
|8.876,40000 XPF
|5000000 VND
|22.191,00000 XPF
|Çevrim kurları CFP Frangı / Vietnam Dongu
|1 XPF
|225,31700 VND
|5 XPF
|1.126,58500 VND
|10 XPF
|2.253,17000 VND
|20 XPF
|4.506,34000 VND
|50 XPF
|11.265,85000 VND
|100 XPF
|22.531,70000 VND
|250 XPF
|56.329,25000 VND
|500 XPF
|112.658,50000 VND
|1000 XPF
|225.317,00000 VND
|2000 XPF
|450.634,00000 VND
|5000 XPF
|1.126.585,00000 VND
|10000 XPF
|2.253.170,00000 VND