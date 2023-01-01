bin Vietnam dongundan CFP frangına
Reel döviz kuru ile VND → XPF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları CFP Frangı / Vietnam Dongu
|1 XPF
|215.06900 VND
|5 XPF
|1075.34500 VND
|10 XPF
|2150.69000 VND
|20 XPF
|4301.38000 VND
|50 XPF
|10753.45000 VND
|100 XPF
|21506.90000 VND
|250 XPF
|53767.25000 VND
|500 XPF
|107534.50000 VND
|1000 XPF
|215069.00000 VND
|2000 XPF
|430138.00000 VND
|5000 XPF
|1075345.00000 VND
|10000 XPF
|2150690.00000 VND