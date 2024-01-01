100 İsviçre frangından Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile XPF → VND çevirin
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|1 XPF → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|232,1200
|232,1200
|Düşük
|228,8960
|228,2590
|Ortalama
|230,5401
|230,1659
|Değişim
|0.17%
|0.45%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 XPF → VND istatistikleri
XPF → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 232,1200, en düşük 228,8960 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 230,5401 oldu. XPF → VND kurundaki değişiklik 0.17 değerindeydi.
XPF → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 232,1200, en düşük 228,2590 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 230,1659 oldu. XPF → VND kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsviçre frangından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları CFP Frangı / Vietnam Dongu
|1 XPF
|229,54100 VND
|5 XPF
|1.147,70500 VND
|10 XPF
|2.295,41000 VND
|20 XPF
|4.590,82000 VND
|50 XPF
|11.477,05000 VND
|100 XPF
|22.954,10000 VND
|250 XPF
|57.385,25000 VND
|500 XPF
|114.770,50000 VND
|1000 XPF
|229.541,00000 VND
|2000 XPF
|459.082,00000 VND
|5000 XPF
|1.147.705,00000 VND
|10000 XPF
|2.295.410,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / CFP Frangı
|1000 VND
|4,35653 XPF
|2000 VND
|8,71306 XPF
|5000 VND
|21,78265 XPF
|10000 VND
|43,56530 XPF
|20000 VND
|87,13060 XPF
|50000 VND
|217,82650 XPF
|100000 VND
|435,65300 XPF
|200000 VND
|871,30600 XPF
|500000 VND
|2.178,26500 XPF
|1000000 VND
|4.356,53000 XPF
|2000000 VND
|8.713,06000 XPF
|5000000 VND
|21.782,65000 XPF