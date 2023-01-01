20 Vietnam dongundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile VND → XPF çevirin

20 vnd
0 xpf

1.00000 VND = 0.00465 XPF

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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VND → XPF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 XPF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Vietnam dongundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / CFP Frangı
1 VND0.00465 XPF
5 VND0.02325 XPF
10 VND0.04650 XPF
20 VND0.09299 XPF
50 VND0.23248 XPF
100 VND0.46497 XPF
250 VND1.16241 XPF
500 VND2.32483 XPF
1000 VND4.64966 XPF
2000 VND9.29932 XPF
5000 VND23.24830 XPF
10000 VND46.49660 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Vietnam Dongu
1 XPF215.06900 VND
5 XPF1075.34500 VND
10 XPF2150.69000 VND
20 XPF4301.38000 VND
50 XPF10753.45000 VND
100 XPF21506.90000 VND
250 XPF53767.25000 VND
500 XPF107534.50000 VND
1000 XPF215069.00000 VND
2000 XPF430138.00000 VND
5000 XPF1075345.00000 VND
10000 XPF2150690.00000 VND