Jamaika dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile JMD → LKR çevirin

1.000 jmd
1.999,93 lkr

1.00000 JMD = 1.99993 LKR

07:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.0951.539411.34730.931319.02170.7963371.35415
1 JPY0.0066624510.01025620.008976320.006204820.1267310.005305550.00902195
1 AUD0.649697.501710.8752060.60498312.35650.51730.879656
1 SGD0.742225111.4041.1425910.69124614.11840.5910611.00508

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Jamaika dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Sri Lanka Rupisi
1 JMD1.99993 LKR
5 JMD9.99965 LKR
10 JMD19.99930 LKR
20 JMD39.99860 LKR
50 JMD99.99650 LKR
100 JMD199.99300 LKR
250 JMD499.98250 LKR
500 JMD999.96500 LKR
1000 JMD1999.93000 LKR
2000 JMD3999.86000 LKR
5000 JMD9999.65000 LKR
10000 JMD19999.30000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Jamaika Doları
1 LKR0.50002 JMD
5 LKR2.50009 JMD
10 LKR5.00018 JMD
20 LKR10.00036 JMD
50 LKR25.00090 JMD
100 LKR50.00180 JMD
250 LKR125.00450 JMD
500 LKR250.00900 JMD
1000 LKR500.01800 JMD
2000 LKR1000.03600 JMD
5000 LKR2500.09000 JMD
10000 LKR5000.18000 JMD