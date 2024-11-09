1 тысяча японских иен в румынские леи

Сконвертируйте JPY в RON по реальному обменному курсу

¥1,000 JPY = L0,03041 RON

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса JPY к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON
1 JPY в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03070,0319
Низкий0,02990,0299
В среднем0,03030,0308
Изменение-0.62%-1.95%
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Соотношение 1 JPY к RON

За последние 30 дней максимальный курс JPY к RON составил 0,0307, а минимальный — 0,0299. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0303. Изменение курса JPY к RON в процентном соотношении составило -0.62.

За последние 90 дней максимальный курс JPY к RON составил 0,0319, а минимальный — 0,0299. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0308. Изменение курса JPY к RON в процентном соотношении составило -1.95.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10,7740,9331,5191,3910,8767,1851,325
1 GBP1,29211,2051,9621,7971,1319,2821,712
1 EUR1,0720,8311,6281,4910,9397,7011,421
1 AUD0,6580,510,61410,9160,5774,730,872

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Как произвести расчет конвертации из японских иен в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для японских иен

JPY в USD

JPY в GBP

JPY в EUR

JPY в AUD

JPY в CAD

JPY в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Японская иена / Румынский лей
100 JPY3,04114 RON
1000 JPY30,41140 RON
1500 JPY45,61710 RON
2000 JPY60,82280 RON
3000 JPY91,23420 RON
5000 JPY152,05700 RON
5400 JPY164,22156 RON
10000 JPY304,11400 RON
15000 JPY456,17100 RON
20000 JPY608,22800 RON
25000 JPY760,28500 RON
30000 JPY912,34200 RON
Обменные курсы Румынский лей / Японская иена
1 RON32,88240 JPY
5 RON164,41200 JPY
10 RON328,82400 JPY
20 RON657,64800 JPY
50 RON1 644,12000 JPY
100 RON3 288,24000 JPY
250 RON8 220,60000 JPY
500 RON16 441,20000 JPY
1000 RON32 882,40000 JPY
2000 RON65 764,80000 JPY
5000 RON164 412,00000 JPY
10000 RON328 824,00000 JPY