1 500 японских иен в патаки Макао

Сконвертируйте JPY в MOP по реальному обменному курсу

¥1,000 JPY = MOP$0,05247 MOP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса JPY к MOP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MOP
1 JPY в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05380,0570
Низкий0,05190,0519
В среднем0,05290,0546
Изменение-2.50%-3.95%
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Соотношение 1 JPY к MOP

За последние 30 дней максимальный курс JPY к MOP составил 0,0538, а минимальный — 0,0519. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0529. Изменение курса JPY к MOP в процентном соотношении составило -2.50.

За последние 90 дней максимальный курс JPY к MOP составил 0,0570, а минимальный — 0,0519. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0546. Изменение курса JPY к MOP в процентном соотношении составило -3.95.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10,7740,9331,5191,3910,8767,1851,325
1 GBP1,29211,2051,9621,7971,1319,2821,712
1 EUR1,0720,8311,6281,4910,9397,7011,421
1 AUD0,6580,510,61410,9160,5774,730,872

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Как произвести расчет конвертации из японских иен в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для японских иен

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Японская иена / Патака Макао
100 JPY5,24654 MOP
1000 JPY52,46540 MOP
1500 JPY78,69810 MOP
2000 JPY104,93080 MOP
3000 JPY157,39620 MOP
5000 JPY262,32700 MOP
5400 JPY283,31316 MOP
10000 JPY524,65400 MOP
15000 JPY786,98100 MOP
20000 JPY1 049,30800 MOP
25000 JPY1 311,63500 MOP
30000 JPY1 573,96200 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Японская иена
1 MOP19,06020 JPY
5 MOP95,30100 JPY
10 MOP190,60200 JPY
20 MOP381,20400 JPY
50 MOP953,01000 JPY
100 MOP1 906,02000 JPY
250 MOP4 765,05000 JPY
500 MOP9 530,10000 JPY
1000 MOP19 060,20000 JPY
2000 MOP38 120,40000 JPY
5000 MOP95 301,00000 JPY
10000 MOP190 602,00000 JPY