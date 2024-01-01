1 тысяча японских иен в молдавские леи

Сконвертируйте JPY в MDL по реальному обменному курсу

¥1,000 JPY = L0,1170 MDL

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса JPY к MDL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MDL
1 JPY в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11860,1233
Низкий0,11520,1152
В среднем0,11740,1193
Изменение-1.36%-2.04%
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Соотношение 1 JPY к MDL

За последние 30 дней максимальный курс JPY к MDL составил 0,1186, а минимальный — 0,1152. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1174. Изменение курса JPY к MDL в процентном соотношении составило -1.36.

За последние 90 дней максимальный курс JPY к MDL составил 0,1233, а минимальный — 0,1152. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1193. Изменение курса JPY к MDL в процентном соотношении составило -2.04.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10,7740,9331,5191,3910,8767,1851,325
1 GBP1,29211,2051,9621,7971,1319,2821,712
1 EUR1,0720,8311,6281,4910,9397,7011,421
1 AUD0,6580,510,61410,9160,5774,730,872

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Как произвести расчет конвертации из японских иен в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для японских иен

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Японская иена / Молдавский лей
100 JPY11,69520 MDL
1000 JPY116,95200 MDL
1500 JPY175,42800 MDL
2000 JPY233,90400 MDL
3000 JPY350,85600 MDL
5000 JPY584,76000 MDL
5400 JPY631,54080 MDL
10000 JPY1 169,52000 MDL
15000 JPY1 754,28000 MDL
20000 JPY2 339,04000 MDL
25000 JPY2 923,80000 MDL
30000 JPY3 508,56000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Японская иена
1 MDL8,55051 JPY
5 MDL42,75255 JPY
10 MDL85,50510 JPY
20 MDL171,01020 JPY
50 MDL427,52550 JPY
100 MDL855,05100 JPY
250 MDL2 137,62750 JPY
500 MDL4 275,25500 JPY
1000 MDL8 550,51000 JPY
2000 MDL17 101,02000 JPY
5000 MDL42 752,55000 JPY
10000 MDL85 505,10000 JPY