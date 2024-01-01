История обменного курса японская иена–молдавские леи

Обменный курс японские иены/молдавские леи сейчас составляет 0,117, отражая изменение в размере -0.082% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.341% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/молдавские леи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,118, и минимумом, равным 0,115, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.090%.