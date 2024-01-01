1 500 японских иен в хорватские куны
Сконвертируйте JPY в HRK по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса JPY к HRK
1 JPY = 0,04600 HRK
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|1 JPY в HRK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0472
|0,0499
|Низкий
|0,0455
|0,0455
|В среднем
|0,0464
|0,0478
|Изменение
|-2.57%
|-3.66%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 JPY к HRK
За последние 30 дней максимальный курс JPY к HRK составил 0,0472, а минимальный — 0,0455. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0464. Изменение курса JPY к HRK в процентном соотношении составило -2.57.
За последние 90 дней максимальный курс JPY к HRK составил 0,0499, а минимальный — 0,0455. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0478. Изменение курса JPY к HRK в процентном соотношении составило -3.66.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из японских иен в хорватские куны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Японская иена / Хорватская куна
|100 JPY
|4,59976 HRK
|1000 JPY
|45,99760 HRK
|1500 JPY
|68,99640 HRK
|2000 JPY
|91,99520 HRK
|3000 JPY
|137,99280 HRK
|5000 JPY
|229,98800 HRK
|5400 JPY
|248,38704 HRK
|10000 JPY
|459,97600 HRK
|15000 JPY
|689,96400 HRK
|20000 JPY
|919,95200 HRK
|25000 JPY
|1 149,94000 HRK
|30000 JPY
|1 379,92800 HRK
|Обменные курсы Хорватская куна / Японская иена
|1 HRK
|21,74020 JPY
|5 HRK
|108,70100 JPY
|10 HRK
|217,40200 JPY
|20 HRK
|434,80400 JPY
|50 HRK
|1 087,01000 JPY
|100 HRK
|2 174,02000 JPY
|250 HRK
|5 435,05000 JPY
|500 HRK
|10 870,10000 JPY
|1000 HRK
|21 740,20000 JPY
|2000 HRK
|43 480,40000 JPY
|5000 HRK
|108 701,00000 JPY
|10000 HRK
|217 402,00000 JPY