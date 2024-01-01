Вьетнамский донг (VND)

Донг — это официальная валюта Вьетнама. Код валюты — VND; символ — ₫ или ‘D’. Донг чаще всего обменивается на доллар США. Донг был введен в обращение в 1978 году. Коэффициент конвертации достигает 4-значных цифр и донг является необеспеченной валютой.

Название валюты

Вьетнамский донг

Обменный курс для VND

 USD AUD EUR SGD KRW CAD THB JPY
Из VND0.00004 0.00006 0.00004 0.00005 0.05460 0.00005 0.00142 0.00618
В VND25317.50000 17050.10000 27645.40000 18870.40000 18.31390 18503.60000 703.59600 161.80400

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