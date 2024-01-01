Вьетнамский донг (VND)
Донг — это официальная валюта Вьетнама. Код валюты — VND; символ — ₫ или ‘D’. Донг чаще всего обменивается на доллар США. Донг был введен в обращение в 1978 году. Коэффициент конвертации достигает 4-значных цифр и донг является необеспеченной валютой.
Название валюты
Вьетнамский донг
Символ валюты
₫
Обменный курс для VND
|USD
|AUD
|EUR
|SGD
|KRW
|CAD
|THB
|JPY
|Из VND
|0.00004
|0.00006
|0.00004
|0.00005
|0.05460
|0.00005
|0.00142
|0.00618
|В VND
|25317.50000
|17050.10000
|27645.40000
|18870.40000
|18.31390
|18503.60000
|703.59600
|161.80400
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.