Vietnamin dong (VND)

Đồng on Vietnamin valuutta. Eniten Vietnamin đồngia vaihdetaan Yhdysvaltain dollariin. Đồngin koodi on VND, ja sitä edustaa myös symboli ₫ tai yksinkertaisesti kirjain D. Nykyinen đồng-iteraatio on ollut Vietnamin valuutta vuodesta 1978. VND on fiat-valuutta, ja sen muuntokerroin on 4 merkitsevää numeroa.