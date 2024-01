Vietnamese dong (VND)

De đồng is de munteenheid van Vietnam. De meest populaire valuta waar de đồng tegen wordt gewisseld is de Amerikaanse dollar. De valutacode van de đồng is VND, en het wordt ook weergegeven met het symbool ₫, of simpelweg 'D'. De huidige uitvoering van de đồng is in omloop in Vietnam sinds 1978. De VND is een fiduciaire valuta, en de omrekenfactor heeft 4 significante cijfers.