Dong Vietnamita (VND)

O đồng é a moeda do Vietnã. A conversão do đồng vietnamita mais popular é em dólares americanos. O código de moeda para o đồng é VND e também é representado pelo símbolo ₫ ou simplesmente "D". A iteração atual do đồng tem sido a moeda do Vietnã desde 1978. O VND é uma moeda fiduciária e seu fator de conversão tem 4 dígitos significativos.