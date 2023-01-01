Vietnamese Dong (VND)
ديوانغ هي العملة الفييتنامية . أكثر التحويلات الفيتنامية شيوعا هو تحويل إلى دولارات الولايات المتحدة. رمز العملة ل Do<unk> ng هو VND، وهو أيضا يمثله الرمز <unk> ، أو ببساطة 'D'. وقد كانت العملة الفييتنامية في الوقت الراهن هي العملة الفييتنامية منذ عام 1978. أما العملة الورقية فهي عملة ورقية، ولعامل التحويل 4 أرقام هامة.
اسم العملة
Vietnamese Dong
رمز العملة
₫
سعر الصرف VND
|USD
|AUD
|EUR
|SGD
|KRW
|CAD
|THB
|JPY
|من VND
|0.00004
|0.00006
|0.00004
|0.00006
|0.05496
|0.00006
|0.00149
|0.00611
|إلى VND
|24290.00000
|15622.10000
|25849.40000
|17769.50000
|18.19340
|18022.60000
|669.79200
|163.65200
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.