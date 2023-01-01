Vietnamese Dong (VND)

ديوانغ هي العملة الفييتنامية . أكثر التحويلات الفيتنامية شيوعا هو تحويل إلى دولارات الولايات المتحدة. رمز العملة ل Do<unk> ng هو VND، وهو أيضا يمثله الرمز <unk> ، أو ببساطة 'D'. وقد كانت العملة الفييتنامية في الوقت الراهن هي العملة الفييتنامية منذ عام 1978. أما العملة الورقية فهي عملة ورقية، ولعامل التحويل 4 أرقام هامة.

اسم العملة

Vietnamese Dong

رمز العملة

سعر الصرف VND

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
من VND0.000040.000060.000040.000060.054960.000060.001490.00611
إلى VND24290.0000015622.1000025849.4000017769.5000018.1934018022.60000669.79200163.65200

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف دونغ فيتنامي