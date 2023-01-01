Вьетнамские донги в уругвайские песо

Сконвертируйте VND в UYU по реальному обменному курсу

1000 vnd
1.58 uyu

1.00000 VND = 0.00158 UYU

Среднерыночный курс в 10:0 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса VND к UYU

1 мин. назад 1 VND → 0 UYU
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.073489.09261.455961.675750.958818.5139
1GBP1.1615811.2468103.4851.691161.946451.1137221.5047
1USD0.93160.802053183.00041.35641.561160.8932517.2479
1INR0.01122430.009663250.012048110.01634210.0188090.0107620.207805

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в уругвайские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и UYU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в UYU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for вьетнамкий донг

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Вьетнамский донг / Уругвайское песо
1 VND0.00158 UYU
5 VND0.00788 UYU
10 VND0.01576 UYU
20 VND0.03152 UYU
50 VND0.07880 UYU
100 VND0.15760 UYU
250 VND0.39401 UYU
500 VND0.78802 UYU
1000 VND1.57604 UYU
2000 VND3.15208 UYU
5000 VND7.88020 UYU
10000 VND15.76040 UYU
Обменные курсы Уругвайское песо / Вьетнамский донг
1 UYU634.50200 VND
5 UYU3172.51000 VND
10 UYU6345.02000 VND
20 UYU12690.04000 VND
50 UYU31725.10000 VND
100 UYU63450.20000 VND
250 UYU158625.50000 VND
500 UYU317251.00000 VND
1000 UYU634502.00000 VND
2000 UYU1269004.00000 VND
5000 UYU3172510.00000 VND
10000 UYU6345020.00000 VND