500 уругвайских песо в вьетнамские донги
Сконвертируйте UYU в VND по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса UYU к VND
1 UYU = 600,07800 VND
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 UYU в VND
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|617,4800
|621,9380
|Низкий
|597,8910
|582,3790
|В среднем
|606,5302
|605,7141
|Изменение
|0.35%
|-3.51%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 UYU к VND
За последние 30 дней максимальный курс UYU к VND составил 617,4800, а минимальный — 597,8910. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 606,5302. Изменение курса UYU к VND в процентном соотношении составило 0.35.
За последние 90 дней максимальный курс UYU к VND составил 621,9380, а минимальный — 582,3790. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 605,7141. Изменение курса UYU к VND в процентном соотношении составило -3.51.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в вьетнамские донги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Уругвайское песо / Вьетнамский донг
|1 UYU
|600,07800 VND
|5 UYU
|3 000,39000 VND
|10 UYU
|6 000,78000 VND
|20 UYU
|12 001,56000 VND
|50 UYU
|30 003,90000 VND
|100 UYU
|60 007,80000 VND
|250 UYU
|150 019,50000 VND
|500 UYU
|300 039,00000 VND
|1000 UYU
|600 078,00000 VND
|2000 UYU
|1 200 156,00000 VND
|5000 UYU
|3 000 390,00000 VND
|10000 UYU
|6 000 780,00000 VND
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Уругвайское песо
|1000 VND
|1,66645 UYU
|2000 VND
|3,33290 UYU
|5000 VND
|8,33225 UYU
|10000 VND
|16,66450 UYU
|20000 VND
|33,32900 UYU
|50000 VND
|83,32250 UYU
|100000 VND
|166,64500 UYU
|200000 VND
|333,29000 UYU
|500000 VND
|833,22500 UYU
|1000000 VND
|1 666,45000 UYU
|2000000 VND
|3 332,90000 UYU
|5000000 VND
|8 332,25000 UYU