Вьетнамские донги в гайанские доллары

Сконвертируйте VND в GYD по реальному обменному курсу

1 000 vnd
8,66 gyd

1.00000 VND = 0.00866 GYD

Среднерыночный курс в 10:0 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса VND к GYD

1 мин. назад 1 VND → 0 GYD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860851.0738589.14191.456461.675530.9586518.5225
1GBP1.1616411.2474103.5491.691851.946331.1136121.516
1USD0.931250.801667183.01151.35631.560310.892717.2487
1INR0.01121810.009657310.012046510.01633870.01879630.01075390.207787

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в гайанские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и GYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в GYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for вьетнамкий донг

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Вьетнамский донг / Гайанский доллар
1 VND0.00866 GYD
5 VND0.04332 GYD
10 VND0.08665 GYD
20 VND0.17329 GYD
50 VND0.43323 GYD
100 VND0.86646 GYD
250 VND2.16615 GYD
500 VND4.33230 GYD
1000 VND8.66460 GYD
2000 VND17.32920 GYD
5000 VND43.32300 GYD
10000 VND86.64600 GYD
Обменные курсы Гайанский доллар / Вьетнамский донг
1 GYD115.41200 VND
5 GYD577.06000 VND
10 GYD1154.12000 VND
20 GYD2308.24000 VND
50 GYD5770.60000 VND
100 GYD11541.20000 VND
250 GYD28853.00000 VND
500 GYD57706.00000 VND
1000 GYD115412.00000 VND
2000 GYD230824.00000 VND
5000 GYD577060.00000 VND
10000 GYD1154120.00000 VND