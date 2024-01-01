Vietnam dongundan Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile VND → GYD çevirin

1.000 vnd
8,57 gyd

1.00000 VND = 0.00857 GYD

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555451.076489.34111.45121.653460.9481618.3618
1 GBP1.1688511.25815104.4261.696241.932641.1082521.4622
1 USD0.929050.794818182.99991.34821.53610.8808517.0585
1 INR0.01119310.009576130.012048210.01624340.01850720.01061270.205524

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Vietnam dongundan Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Guyana Doları
1 VND0.00857 GYD
5 VND0.04285 GYD
10 VND0.08570 GYD
20 VND0.17140 GYD
50 VND0.42850 GYD
100 VND0.85700 GYD
250 VND2.14249 GYD
500 VND4.28498 GYD
1000 VND8.56997 GYD
2000 VND17.13994 GYD
5000 VND42.84985 GYD
10000 VND85.69970 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Vietnam Dongu
1 GYD116.68700 VND
5 GYD583.43500 VND
10 GYD1166.87000 VND
20 GYD2333.74000 VND
50 GYD5834.35000 VND
100 GYD11668.70000 VND
250 GYD29171.75000 VND
500 GYD58343.50000 VND
1000 GYD116687.00000 VND
2000 GYD233374.00000 VND
5000 GYD583435.00000 VND
10000 GYD1166870.00000 VND