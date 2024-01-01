100 bin Vietnam dongundan Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile VND → GYD çevirin

1,000₫ VND = 0,008225GY$ GYD

02:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → GYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GYD
1 VND → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00830,0085
Düşük0,00820,0082
Ortalama0,00820,0084
Değişim-1.06%-1.61%
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1 VND → GYD istatistikleri

VND → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0083, en düşük 0,0082 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0082 oldu. VND → GYD kurundaki değişiklik -1.06 değerindeydi.

VND → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0085, en düşük 0,0082 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0084 oldu. VND → GYD kurundaki değişiklik -1.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - GYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,771,40234,673154,245
1 AUD0,65110,6140,871906,8560,91322,56100,36
1 EUR1,0591,62711,4181.475,861,48536,715163,335
1 SGD0,7471,1480,70511.040,711,04725,89115,173

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Guyana Doları
1000 VND8,22542 GYD
2000 VND16,45084 GYD
5000 VND41,12710 GYD
10000 VND82,25420 GYD
20000 VND164,50840 GYD
50000 VND411,27100 GYD
100000 VND822,54200 GYD
200000 VND1.645,08400 GYD
500000 VND4.112,71000 GYD
1000000 VND8.225,42000 GYD
2000000 VND16.450,84000 GYD
5000000 VND41.127,10000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Vietnam Dongu
1 GYD121,57400 VND
5 GYD607,87000 VND
10 GYD1.215,74000 VND
20 GYD2.431,48000 VND
50 GYD6.078,70000 VND
100 GYD12.157,40000 VND
250 GYD30.393,50000 VND
500 GYD60.787,00000 VND
1000 GYD121.574,00000 VND
2000 GYD243.148,00000 VND
5000 GYD607.870,00000 VND
10000 GYD1.215.740,00000 VND