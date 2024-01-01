1 тысяча вьетнамких донгов в гайанские доллары

Сконвертируйте VND в GYD по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = GY$0,008263 GYD

Среднерыночный курс в 12:53
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График изменения обменного курса VND к GYD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GYD
1 VND в GYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00840,0085
Низкий0,00820,0082
В среднем0,00830,0084
Изменение-1.84%-0.68%
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Соотношение 1 VND к GYD

За последние 30 дней максимальный курс VND к GYD составил 0,0084, а минимальный — 0,0082. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0083. Изменение курса VND к GYD в процентном соотношении составило -1.84.

За последние 90 дней максимальный курс VND к GYD составил 0,0085, а минимальный — 0,0082. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0084. Изменение курса VND к GYD в процентном соотношении составило -0.68.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5190,9391,3331 398,221,39434,452153,815
1 AUD0,65810,6180,877920,3780,91722,678101,249
1 EUR1,0661,61911,421 489,81,48536,708163,89
1 SGD0,751,140,70411 049,281,04625,854115,429

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в гайанские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и GYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в GYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Гайанский доллар
1000 VND8,26327 GYD
2000 VND16,52654 GYD
5000 VND41,31635 GYD
10000 VND82,63270 GYD
20000 VND165,26540 GYD
50000 VND413,16350 GYD
100000 VND826,32700 GYD
200000 VND1 652,65400 GYD
500000 VND4 131,63500 GYD
1000000 VND8 263,27000 GYD
2000000 VND16 526,54000 GYD
5000000 VND41 316,35000 GYD
Обменные курсы Гайанский доллар / Вьетнамский донг
1 GYD121,01700 VND
5 GYD605,08500 VND
10 GYD1 210,17000 VND
20 GYD2 420,34000 VND
50 GYD6 050,85000 VND
100 GYD12 101,70000 VND
250 GYD30 254,25000 VND
500 GYD60 508,50000 VND
1000 GYD121 017,00000 VND
2000 GYD242 034,00000 VND
5000 GYD605 085,00000 VND
10000 GYD1 210 170,00000 VND