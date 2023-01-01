Вьетнамские донги в бразильские реалы

Сконвертируйте VND в BRL по реальному обменному курсу

1000 vnd
0.20 brl

1.00000 VND = 0.00020 BRL

Среднерыночный курс в 11:44 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса VND к BRL

1 мин. назад 1 VND → 0 BRL
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86071.0738589.131.456361.675670.958718.5213
1GBP1.1618511.24775103.5641.69221.947021.1138621.5207
1USD0.931250.801443183.00041.35621.560430.892717.2476
1INR0.01121960.009655890.012048110.01633970.01880020.01075540.207801

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в бразильские реалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и BRL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в BRL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for вьетнамкий донг

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Вьетнамский донг / Бразильский реал
1 VND0.00020 BRL
5 VND0.00102 BRL
10 VND0.00205 BRL
20 VND0.00410 BRL
50 VND0.01025 BRL
100 VND0.02049 BRL
250 VND0.05123 BRL
500 VND0.10245 BRL
1000 VND0.20491 BRL
2000 VND0.40982 BRL
5000 VND1.02454 BRL
10000 VND2.04908 BRL
Обменные курсы Бразильский реал / Вьетнамский донг
1 BRL4880.24000 VND
5 BRL24401.20000 VND
10 BRL48802.40000 VND
20 BRL97604.80000 VND
50 BRL244012.00000 VND
100 BRL488024.00000 VND
250 BRL1220060.00000 VND
500 BRL2440120.00000 VND
1000 BRL4880240.00000 VND
2000 BRL9760480.00000 VND
5000 BRL24401200.00000 VND
10000 BRL48802400.00000 VND