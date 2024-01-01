Vietnam dongundan Brezilya realine

Reel döviz kuru ile VND → BRL çevirin

1.000 vnd
0,20 brl

1.00000 VND = 0.00020 BRL

00:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535510.928951.346651332.931.3480536.1375150.145
1 AUD0.6512510.6049980.877006868.0710.87791823.534597.7819
1 EUR1.076451.652911.44961434.831.4511138.9002161.625
1 SGD0.7425831.140240.6898451989.8121.0010426.8351111.495

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Brezilya Reali
1 VND0.00020 BRL
5 VND0.00102 BRL
10 VND0.00203 BRL
20 VND0.00407 BRL
50 VND0.01017 BRL
100 VND0.02034 BRL
250 VND0.05084 BRL
500 VND0.10169 BRL
1000 VND0.20338 BRL
2000 VND0.40675 BRL
5000 VND1.01687 BRL
10000 VND2.03375 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Vietnam Dongu
1 BRL4917.03000 VND
5 BRL24585.15000 VND
10 BRL49170.30000 VND
20 BRL98340.60000 VND
50 BRL245851.50000 VND
100 BRL491703.00000 VND
250 BRL1229257.50000 VND
500 BRL2458515.00000 VND
1000 BRL4917030.00000 VND
2000 BRL9834060.00000 VND
5000 BRL24585150.00000 VND
10000 BRL49170300.00000 VND