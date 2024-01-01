1 milyon Vietnam dongundan Brezilya realine
Reel döviz kuru ile VND → BRL çevirin
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VND → BRL çevrim grafiği
1 VND = 0,00023 BRL
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|1 VND → BRL
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0002
|0,0002
|Düşük
|0,0002
|0,0002
|Ortalama
|0,0002
|0,0002
|Değişim
|0.68%
|3.05%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → BRL istatistikleri
VND → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. VND → BRL kurundaki değişiklik 0.68 değerindeydi.
VND → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. VND → BRL kurundaki değişiklik 3.05 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Danimarka Kronu
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- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Brezilya Reali
|1000 VND
|0,22659 BRL
|2000 VND
|0,45318 BRL
|5000 VND
|1,13296 BRL
|10000 VND
|2,26592 BRL
|20000 VND
|4,53184 BRL
|50000 VND
|11,32960 BRL
|100000 VND
|22,65920 BRL
|200000 VND
|45,31840 BRL
|500000 VND
|113,29600 BRL
|1000000 VND
|226,59200 BRL
|2000000 VND
|453,18400 BRL
|5000000 VND
|1.132,96000 BRL
|Çevrim kurları Brezilya Reali / Vietnam Dongu
|1 BRL
|4.413,21000 VND
|5 BRL
|22.066,05000 VND
|10 BRL
|44.132,10000 VND
|20 BRL
|88.264,20000 VND
|50 BRL
|220.660,50000 VND
|100 BRL
|441.321,00000 VND
|250 BRL
|1.103.302,50000 VND
|500 BRL
|2.206.605,00000 VND
|1000 BRL
|4.413.210,00000 VND
|2000 BRL
|8.826.420,00000 VND
|5000 BRL
|22.066.050,00000 VND
|10000 BRL
|44.132.100,00000 VND