2.000.000 Vietnam dongundan Brezilya realine

Reel döviz kuru ile VND → BRL çevirin

1,000₫ VND = 0,0002266R$ BRL

01:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → BRL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BRL
1 VND → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim0.68%3.05%
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1 VND → BRL istatistikleri

VND → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. VND → BRL kurundaki değişiklik 0.68 değerindeydi.

VND → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. VND → BRL kurundaki değişiklik 3.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - BRL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.392,941,40234,628154,125
1 AUD0,65110,6140,871906,1770,91222,527100,266
1 EUR1,0591,62811,4181.475,611,48536,683163,28
1 SGD0,7471,1480,70511.040,361,04725,863115,113

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Brezilya Reali
1000 VND0,22659 BRL
2000 VND0,45318 BRL
5000 VND1,13296 BRL
10000 VND2,26592 BRL
20000 VND4,53184 BRL
50000 VND11,32960 BRL
100000 VND22,65920 BRL
200000 VND45,31840 BRL
500000 VND113,29600 BRL
1000000 VND226,59200 BRL
2000000 VND453,18400 BRL
5000000 VND1.132,96000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Vietnam Dongu
1 BRL4.413,21000 VND
5 BRL22.066,05000 VND
10 BRL44.132,10000 VND
20 BRL88.264,20000 VND
50 BRL220.660,50000 VND
100 BRL441.321,00000 VND
250 BRL1.103.302,50000 VND
500 BRL2.206.605,00000 VND
1000 BRL4.413.210,00000 VND
2000 BRL8.826.420,00000 VND
5000 BRL22.066.050,00000 VND
10000 BRL44.132.100,00000 VND