Вьетнамские донги в франки кфа bceao

Сконвертируйте VND в XOF по реальному обменному курсу

1 000 vnd
25 xof

1.00000 VND = 0.02536 XOF

Среднерыночный курс в 11:8 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса VND к XOF

1 мин. назад 1 VND → 0 XOF
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.073389.08931.455771.675980.9588518.5123
1GBP1.1614411.24665103.4781.690891.946671.1136521.5022
1USD0.93170.80215183.0051.356351.561520.893317.248
1INR0.01122470.009663870.012047510.01634060.01881240.0107620.207795

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в франки кфа bceao

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for вьетнамкий донг

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Вьетнамский донг / Франк КФА BCEAO
1 VND0.02536 XOF
5 VND0.12682 XOF
10 VND0.25365 XOF
20 VND0.50729 XOF
50 VND1.26823 XOF
100 VND2.53646 XOF
250 VND6.34115 XOF
500 VND12.68230 XOF
1000 VND25.36460 XOF
2000 VND50.72920 XOF
5000 VND126.82300 XOF
10000 VND253.64600 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Вьетнамский донг
1 XOF39.42510 VND
5 XOF197.12550 VND
10 XOF394.25100 VND
20 XOF788.50200 VND
50 XOF1971.25500 VND
100 XOF3942.51000 VND
250 XOF9856.27500 VND
500 XOF19712.55000 VND
1000 XOF39425.10000 VND
2000 XOF78850.20000 VND
5000 XOF197125.50000 VND
10000 XOF394251.00000 VND