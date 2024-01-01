10 тысяч вьетнамких донгов в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте VND в XOF по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = CFA0,02437 XOF

Среднерыночный курс в 14:54
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График изменения обменного курса VND к XOF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XOF
1 VND в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02440,0244
Низкий0,02370,0235
В среднем0,02400,0239
Изменение0.81%2.63%
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Соотношение 1 VND к XOF

За последние 30 дней максимальный курс VND к XOF составил 0,0244, а минимальный — 0,0237. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0240. Изменение курса VND к XOF в процентном соотношении составило 0.81.

За последние 90 дней максимальный курс VND к XOF составил 0,0244, а минимальный — 0,0235. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0239. Изменение курса VND к XOF в процентном соотношении составило 2.63.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5230,941,3351 402,131,39434,586153,885
1 AUD0,65710,6170,876920,7090,91522,711101,049
1 EUR1,0641,6211,4191 491,381,48336,787163,68
1 SGD0,7491,1410,70411 050,641,04525,916115,309

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Франк КФА BCEAO
1000 VND24,36500 XOF
2000 VND48,73000 XOF
5000 VND121,82500 XOF
10000 VND243,65000 XOF
20000 VND487,30000 XOF
50000 VND1 218,25000 XOF
100000 VND2 436,50000 XOF
200000 VND4 873,00000 XOF
500000 VND12 182,50000 XOF
1000000 VND24 365,00000 XOF
2000000 VND48 730,00000 XOF
5000000 VND121 825,00000 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Вьетнамский донг
1 XOF41,04250 VND
5 XOF205,21250 VND
10 XOF410,42500 VND
20 XOF820,85000 VND
50 XOF2 052,12500 VND
100 XOF4 104,25000 VND
250 XOF10 260,62500 VND
500 XOF20 521,25000 VND
1000 XOF41 042,50000 VND
2000 XOF82 085,00000 VND
5000 XOF205 212,50000 VND
10000 XOF410 425,00000 VND