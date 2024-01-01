Vietnam dongundan CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile VND → XOF çevirin

1.000 vnd
25 xof

1.00000 VND = 0.02495 XOF

01:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855411.0765589.35211.451141.653310.94801518.3638
1 GBP1.1690311.25855104.4581.696461.932811.1082621.4683
1 USD0.92890.794565182.99861.347951.535740.8806517.058
1 INR0.01119170.009573240.012048410.01624060.01850330.01061040.205522

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

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VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / CFA Frangı BCEAO
1 VND0.02495 XOF
5 VND0.12474 XOF
10 VND0.24949 XOF
20 VND0.49897 XOF
50 VND1.24743 XOF
100 VND2.49486 XOF
250 VND6.23715 XOF
500 VND12.47430 XOF
1000 VND24.94860 XOF
2000 VND49.89720 XOF
5000 VND124.74300 XOF
10000 VND249.48600 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Vietnam Dongu
1 XOF40.08240 VND
5 XOF200.41200 VND
10 XOF400.82400 VND
20 XOF801.64800 VND
50 XOF2004.12000 VND
100 XOF4008.24000 VND
250 XOF10020.60000 VND
500 XOF20041.20000 VND
1000 XOF40082.40000 VND
2000 XOF80164.80000 VND
5000 XOF200412.00000 VND
10000 XOF400824.00000 VND