bin Vietnam dongundan CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile VND → XOF çevirin

1.000 vnd
26 xof

1.00000 VND = 0.02553 XOF

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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VND → XOF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 XOF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / CFA Frangı BCEAO
1 VND0.02553 XOF
5 VND0.12765 XOF
10 VND0.25530 XOF
20 VND0.51059 XOF
50 VND1.27648 XOF
100 VND2.55297 XOF
250 VND6.38242 XOF
500 VND12.76485 XOF
1000 VND25.52970 XOF
2000 VND51.05940 XOF
5000 VND127.64850 XOF
10000 VND255.29700 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Vietnam Dongu
1 XOF39.17000 VND
5 XOF195.85000 VND
10 XOF391.70000 VND
20 XOF783.40000 VND
50 XOF1958.50000 VND
100 XOF3917.00000 VND
250 XOF9792.50000 VND
500 XOF19585.00000 VND
1000 XOF39170.00000 VND
2000 XOF78340.00000 VND
5000 XOF195850.00000 VND
10000 XOF391700.00000 VND