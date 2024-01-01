1 CFA Frangı BCEAO'dan Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile XOF → VND çevirin

1,000CFA XOF = 40,93₫ VND

12:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XOF → VND çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

VND
1 XOF → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek42,235742,6188
Düşük40,755840,7558
Ortalama41,515341,6721
Değişim-1.84%-3.50%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XOF → VND istatistikleri

XOF → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 42,2357, en düşük 40,7558 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 41,5153 oldu. XOF → VND kurundaki değişiklik -1.84 değerindeydi.

XOF → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 42,6188, en düşük 40,7558 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 41,6721 oldu. XOF → VND kurundaki değişiklik -3.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - VND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9871,3391.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94612,6221,6932.180,41
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1230,9551.230,58
1 EUR1,0570,8361,48211,62710,5551,4161.823,46

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BCEAO'dan Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

XOF → GBP

XOF → CAD

XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Vietnam Dongu
1 XOF40,92870 VND
5 XOF204,64350 VND
10 XOF409,28700 VND
20 XOF818,57400 VND
50 XOF2.046,43500 VND
100 XOF4.092,87000 VND
250 XOF10.232,17500 VND
500 XOF20.464,35000 VND
1000 XOF40.928,70000 VND
2000 XOF81.857,40000 VND
5000 XOF204.643,50000 VND
10000 XOF409.287,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / CFA Frangı BCEAO
1000 VND24,43270 XOF
2000 VND48,86540 XOF
5000 VND122,16350 XOF
10000 VND244,32700 XOF
20000 VND488,65400 XOF
50000 VND1.221,63500 XOF
100000 VND2.443,27000 XOF
200000 VND4.886,54000 XOF
500000 VND12.216,35000 XOF
1000000 VND24.432,70000 XOF
2000000 VND48.865,40000 XOF
5000000 VND122.163,50000 XOF