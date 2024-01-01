20.000 Vietnam dongundan CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile VND → XOF çevirin

1,000₫ VND = 0,02437CFA XOF

03:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → XOF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XOF
1 VND → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02450,0245
Düşük0,02370,0235
Ortalama0,02410,0240
Değişim1.62%3.36%
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1 VND → XOF istatistikleri

VND → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0245, en düşük 0,0237 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0241 oldu. VND → XOF kurundaki değişiklik 1.62 değerindeydi.

VND → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0245, en düşük 0,0235 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0240 oldu. VND → XOF kurundaki değişiklik 3.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - XOF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.390,911,40234,609154,185
1 AUD0,65210,6150,872906,6650,91422,56100,505
1 EUR1,0591,62511,4181.473,531,48536,664163,345
1 SGD0,7471,1460,70511.039,311,04725,86115,21

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / CFA Frangı BCEAO
1000 VND24,37120 XOF
2000 VND48,74240 XOF
5000 VND121,85600 XOF
10000 VND243,71200 XOF
20000 VND487,42400 XOF
50000 VND1.218,56000 XOF
100000 VND2.437,12000 XOF
200000 VND4.874,24000 XOF
500000 VND12.185,60000 XOF
1000000 VND24.371,20000 XOF
2000000 VND48.742,40000 XOF
5000000 VND121.856,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Vietnam Dongu
1 XOF41,03200 VND
5 XOF205,16000 VND
10 XOF410,32000 VND
20 XOF820,64000 VND
50 XOF2.051,60000 VND
100 XOF4.103,20000 VND
250 XOF10.258,00000 VND
500 XOF20.516,00000 VND
1000 XOF41.032,00000 VND
2000 XOF82.064,00000 VND
5000 XOF205.160,00000 VND
10000 XOF410.320,00000 VND