100 CFA Frangı BCEAO'dan Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile XOF → VND çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
XOF → VND çevrim grafiği
1 XOF = 40,92870 VND
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
|1 XOF → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|42,2357
|42,6188
|Düşük
|40,7558
|40,7558
|Ortalama
|41,5150
|41,6720
|Değişim
|-1.86%
|-3.52%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 XOF → VND istatistikleri
XOF → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 42,2357, en düşük 40,7558 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 41,5150 oldu. XOF → VND kurundaki değişiklik -1.86 değerindeydi.
XOF → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 42,6188, en düşük 40,7558 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 41,6720 oldu. XOF → VND kurundaki değişiklik -3.52 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
CFA Frangı BCEAO'dan Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Vietnam Dongu
|1 XOF
|40,92870 VND
|5 XOF
|204,64350 VND
|10 XOF
|409,28700 VND
|20 XOF
|818,57400 VND
|50 XOF
|2.046,43500 VND
|100 XOF
|4.092,87000 VND
|250 XOF
|10.232,17500 VND
|500 XOF
|20.464,35000 VND
|1000 XOF
|40.928,70000 VND
|2000 XOF
|81.857,40000 VND
|5000 XOF
|204.643,50000 VND
|10000 XOF
|409.287,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / CFA Frangı BCEAO
|1000 VND
|24,43270 XOF
|2000 VND
|48,86540 XOF
|5000 VND
|122,16350 XOF
|10000 VND
|244,32700 XOF
|20000 VND
|488,65400 XOF
|50000 VND
|1.221,63500 XOF
|100000 VND
|2.443,27000 XOF
|200000 VND
|4.886,54000 XOF
|500000 VND
|12.216,35000 XOF
|1000000 VND
|24.432,70000 XOF
|2000000 VND
|48.865,40000 XOF
|5000000 VND
|122.163,50000 XOF