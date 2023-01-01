Вьетнамские донги в армянские драмы

Сконвертируйте VND в AMD по реальному обменному курсу

1000 vnd
15.94 amd

1.00000 VND = 0.01594 AMD

Среднерыночный курс в 11:52 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса VND к AMD

1 мин. назад 1 VND → 0 AMD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860651.0739589.13041.456491.675430.9585518.5122
1GBP1.1619111.248103.5751.692541.946961.1137521.5124
1USD0.931150.801282182.99311.35621.560060.892617.2375
1INR0.01121950.00965480.012049210.01634110.01879750.01075510.207698

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в армянские драмы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for вьетнамкий донг

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Вьетнамский донг / Армянский драм
1 VND0.01594 AMD
5 VND0.07972 AMD
10 VND0.15944 AMD
20 VND0.31888 AMD
50 VND0.79719 AMD
100 VND1.59439 AMD
250 VND3.98598 AMD
500 VND7.97195 AMD
1000 VND15.94390 AMD
2000 VND31.88780 AMD
5000 VND79.71950 AMD
10000 VND159.43900 AMD
Обменные курсы Армянский драм / Вьетнамский донг
1 AMD62.72010 VND
5 AMD313.60050 VND
10 AMD627.20100 VND
20 AMD1254.40200 VND
50 AMD3136.00500 VND
100 AMD6272.01000 VND
250 AMD15680.02500 VND
500 AMD31360.05000 VND
1000 AMD62720.10000 VND
2000 AMD125440.20000 VND
5000 AMD313600.50000 VND
10000 AMD627201.00000 VND