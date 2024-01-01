Vietnam dongundan Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile VND → AMD çevirin

1.000 vnd
16,49 amd

1.00000 VND = 0.01649 AMD

01:14 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553851.076389.33391.451011.653050.9481618.36
1 GBP1.1690611.25825104.4361.696311.93251.1084621.4637
1 USD0.929150.794755183.00091.348151.535860.8809517.0584
1 INR0.0111940.009575250.012048110.01624260.01850420.01061370.205521

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Ermeni Dramı
1 VND0.01649 AMD
5 VND0.08244 AMD
10 VND0.16488 AMD
20 VND0.32977 AMD
50 VND0.82442 AMD
100 VND1.64883 AMD
250 VND4.12208 AMD
500 VND8.24415 AMD
1000 VND16.48830 AMD
2000 VND32.97660 AMD
5000 VND82.44150 AMD
10000 VND164.88300 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Vietnam Dongu
1 AMD60.64920 VND
5 AMD303.24600 VND
10 AMD606.49200 VND
20 AMD1212.98400 VND
50 AMD3032.46000 VND
100 AMD6064.92000 VND
250 AMD15162.30000 VND
500 AMD30324.60000 VND
1000 AMD60649.20000 VND
2000 AMD121298.40000 VND
5000 AMD303246.00000 VND
10000 AMD606492.00000 VND