20.000 Vietnam dongundan Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile VND → AMD çevirin

1,000₫ VND = 0,01530֏ AMD

01:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → AMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AMD
1 VND → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01540,0158
Düşük0,01520,0152
Ortalama0,01530,0155
Değişim-0.53%-1.38%
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1 VND → AMD istatistikleri

VND → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0154, en düşük 0,0152 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0153 oldu. VND → AMD kurundaki değişiklik -0.53 değerindeydi.

VND → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0158, en düşük 0,0152 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0155 oldu. VND → AMD kurundaki değişiklik -1.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - AMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5380,9441,3391.392,171,40234,628154,085
1 AUD0,6510,6140,87905,1190,91222,513100,178
1 EUR1,0591,62911,4181.474,591,48536,677163,205
1 SGD0,7471,1490,70511.039,831,04725,864115,088

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Ermeni Dramı
1000 VND15,30380 AMD
2000 VND30,60760 AMD
5000 VND76,51900 AMD
10000 VND153,03800 AMD
20000 VND306,07600 AMD
50000 VND765,19000 AMD
100000 VND1.530,38000 AMD
200000 VND3.060,76000 AMD
500000 VND7.651,90000 AMD
1000000 VND15.303,80000 AMD
2000000 VND30.607,60000 AMD
5000000 VND76.519,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Vietnam Dongu
1 AMD65,34310 VND
5 AMD326,71550 VND
10 AMD653,43100 VND
20 AMD1.306,86200 VND
50 AMD3.267,15500 VND
100 AMD6.534,31000 VND
250 AMD16.335,77500 VND
500 AMD32.671,55000 VND
1000 AMD65.343,10000 VND
2000 AMD130.686,20000 VND
5000 AMD326.715,50000 VND
10000 AMD653.431,00000 VND