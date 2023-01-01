Вьетнамские донги в никарагуанские кордобы

Сконвертируйте VND в NIO по реальному обменному курсу

1000 vnd
1.51 nio

1.00000 VND = 0.00151 NIO

Среднерыночный курс в 12:2 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса VND к NIO

1 мин. назад 1 VND → 0 NIO
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.073489.09531.455751.675220.958718.5119
1GBP1.1617111.247103.5051.691181.946161.1137321.5058
1USD0.93160.801925183.00291.35621.560670.893217.246
1INR0.01122390.00966140.012047810.01633920.01880260.01076110.207776

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в никарагуанские кордобы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и NIO из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в NIO, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for вьетнамкий донг

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Вьетнамский донг / Никарагуанская кордоба
1 VND0.00151 NIO
5 VND0.00757 NIO
10 VND0.01514 NIO
20 VND0.03028 NIO
50 VND0.07571 NIO
100 VND0.15142 NIO
250 VND0.37854 NIO
500 VND0.75709 NIO
1000 VND1.51417 NIO
2000 VND3.02834 NIO
5000 VND7.57085 NIO
10000 VND15.14170 NIO
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Вьетнамский донг
1 NIO660.42600 VND
5 NIO3302.13000 VND
10 NIO6604.26000 VND
20 NIO13208.52000 VND
50 NIO33021.30000 VND
100 NIO66042.60000 VND
250 NIO165106.50000 VND
500 NIO330213.00000 VND
1000 NIO660426.00000 VND
2000 NIO1320852.00000 VND
5000 NIO3302130.00000 VND
10000 NIO6604260.00000 VND