20 никарагуанских кордоб в вьетнамские донги
Сконвертируйте NIO в VND по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 NIO в VND
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|691,5750
|692,6200
|Низкий
|686,6970
|686,6970
|В среднем
|690,3209
|690,5538
|Изменить
|-0.51%
|-0.30%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NIO к VND
За последние 30 дней максимальный курс NIO к VND составил 691,5750, а минимальный — 686,6970. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 690,3209. Изменение курса NIO к VND в процентном соотношении составило -0.51.
За последние 90 дней максимальный курс NIO к VND составил 692,6200, а минимальный — 686,6970. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 690,5538. Изменение курса NIO к VND в процентном соотношении составило -0.30.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в вьетнамские донги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Вьетнамский донг
|1 NIO
|687,80100 VND
|5 NIO
|3 439,00500 VND
|10 NIO
|6 878,01000 VND
|20 NIO
|13 756,02000 VND
|50 NIO
|34 390,05000 VND
|100 NIO
|68 780,10000 VND
|250 NIO
|171 950,25000 VND
|500 NIO
|343 900,50000 VND
|1000 NIO
|687 801,00000 VND
|2000 NIO
|1 375 602,00000 VND
|5000 NIO
|3 439 005,00000 VND
|10000 NIO
|6 878 010,00000 VND
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Никарагуанская кордоба
|1000 VND
|1,45391 NIO
|2000 VND
|2,90782 NIO
|5000 VND
|7,26955 NIO
|10000 VND
|14,53910 NIO
|20000 VND
|29,07820 NIO
|50000 VND
|72,69550 NIO
|100000 VND
|145,39100 NIO
|200000 VND
|290,78200 NIO
|500000 VND
|726,95500 NIO
|1000000 VND
|1 453,91000 NIO
|2000000 VND
|2 907,82000 NIO
|5000000 VND
|7 269,55000 NIO