1 миллион вьетнамких донгов в никарагуанские кордобы

Сконвертируйте VND в NIO по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = C$0,001456 NIO

Среднерыночный курс в 13:30
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График изменения обменного курса VND к NIO

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NIO
1 VND в NIOПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00150,0015
Низкий0,00140,0014
В среднем0,00150,0015
Изменение-1.90%-0.66%
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Соотношение 1 VND к NIO

За последние 30 дней максимальный курс VND к NIO составил 0,0015, а минимальный — 0,0014. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0015. Изменение курса VND к NIO в процентном соотношении составило -1.90.

За последние 90 дней максимальный курс VND к NIO составил 0,0015, а минимальный — 0,0014. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0015. Изменение курса VND к NIO в процентном соотношении составило -0.66.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5220,9391,3331 398,361,39534,497153,82
1 AUD0,65710,6170,876918,6530,91622,663101,052
1 EUR1,0651,62111,421 489,041,48536,734163,795
1 SGD0,751,1420,70411 048,951,04625,877115,385

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в никарагуанские кордобы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и NIO из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в NIO, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Никарагуанская кордоба
1000 VND1,45641 NIO
2000 VND2,91282 NIO
5000 VND7,28205 NIO
10000 VND14,56410 NIO
20000 VND29,12820 NIO
50000 VND72,82050 NIO
100000 VND145,64100 NIO
200000 VND291,28200 NIO
500000 VND728,20500 NIO
1000000 VND1 456,41000 NIO
2000000 VND2 912,82000 NIO
5000000 VND7 282,05000 NIO
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Вьетнамский донг
1 NIO686,62200 VND
5 NIO3 433,11000 VND
10 NIO6 866,22000 VND
20 NIO13 732,44000 VND
50 NIO34 331,10000 VND
100 NIO68 662,20000 VND
250 NIO171 655,50000 VND
500 NIO343 311,00000 VND
1000 NIO686 622,00000 VND
2000 NIO1 373 244,00000 VND
5000 NIO3 433 110,00000 VND
10000 NIO6 866 220,00000 VND