Vietnam dongundan Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile VND → NIO çevirin

1.000 vnd
1,51 nio

1.00000 VND = 0.00151 NIO

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855531.0764589.34691.451111.653280.948118.3623
1 GBP1.1688711.25825104.4371.696181.93251.108221.4635
1 USD0.928950.794755183.00141.348051.535860.8807517.0582
1 INR0.01119230.00957520.01204810.01624130.01850410.01061130.205517

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Vietnam dongundan Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Nikaragua Kordobası
1 VND0.00151 NIO
5 VND0.00753 NIO
10 VND0.01507 NIO
20 VND0.03013 NIO
50 VND0.07533 NIO
100 VND0.15066 NIO
250 VND0.37666 NIO
500 VND0.75332 NIO
1000 VND1.50664 NIO
2000 VND3.01328 NIO
5000 VND7.53320 NIO
10000 VND15.06640 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Vietnam Dongu
1 NIO663.72900 VND
5 NIO3318.64500 VND
10 NIO6637.29000 VND
20 NIO13274.58000 VND
50 NIO33186.45000 VND
100 NIO66372.90000 VND
250 NIO165932.25000 VND
500 NIO331864.50000 VND
1000 NIO663729.00000 VND
2000 NIO1327458.00000 VND
5000 NIO3318645.00000 VND
10000 NIO6637290.00000 VND