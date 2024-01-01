2.000.000 Vietnam dongundan Nikaragua kordobasına
Reel döviz kuru ile VND → NIO çevirin
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VND → NIO çevrim grafiği
1 VND = 0,00145 NIO
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|1 VND → NIO
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0015
|0,0015
|Düşük
|0,0014
|0,0014
|Ortalama
|0,0015
|0,0015
|Değişim
|-1.11%
|-1.99%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → NIO istatistikleri
VND → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0015, en düşük 0,0014 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0015 oldu. VND → NIO kurundaki değişiklik -1.11 değerindeydi.
VND → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0015, en düşük 0,0014 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0015 oldu. VND → NIO kurundaki değişiklik -1.99 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Nikaragua Kordobası
|1000 VND
|1,44743 NIO
|2000 VND
|2,89486 NIO
|5000 VND
|7,23715 NIO
|10000 VND
|14,47430 NIO
|20000 VND
|28,94860 NIO
|50000 VND
|72,37150 NIO
|100000 VND
|144,74300 NIO
|200000 VND
|289,48600 NIO
|500000 VND
|723,71500 NIO
|1000000 VND
|1.447,43000 NIO
|2000000 VND
|2.894,86000 NIO
|5000000 VND
|7.237,15000 NIO
|Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Vietnam Dongu
|1 NIO
|690,87900 VND
|5 NIO
|3.454,39500 VND
|10 NIO
|6.908,79000 VND
|20 NIO
|13.817,58000 VND
|50 NIO
|34.543,95000 VND
|100 NIO
|69.087,90000 VND
|250 NIO
|172.719,75000 VND
|500 NIO
|345.439,50000 VND
|1000 NIO
|690.879,00000 VND
|2000 NIO
|1.381.758,00000 VND
|5000 NIO
|3.454.395,00000 VND
|10000 NIO
|6.908.790,00000 VND