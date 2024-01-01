5.000.000 Vietnam dongundan Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile VND → NIO çevirin

1,000₫ VND = 0,001447C$ NIO

03:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → NIO çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NIO
1 VND → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00150,0015
Düşük0,00140,0014
Ortalama0,00150,0015
Değişim-1.11%-1.99%
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1 VND → NIO istatistikleri

VND → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0015, en düşük 0,0014 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0015 oldu. VND → NIO kurundaki değişiklik -1.11 değerindeydi.

VND → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0015, en düşük 0,0014 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0015 oldu. VND → NIO kurundaki değişiklik -1.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - NIO tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.391,351,40234,623154,085
1 AUD0,65110,6150,872905,8380,91322,541100,317
1 EUR1,0591,62711,4181.473,791,48536,674163,215
1 SGD0,7471,1470,70511.039,171,04725,859115,083

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Nikaragua Kordobası
1000 VND1,44710 NIO
2000 VND2,89420 NIO
5000 VND7,23550 NIO
10000 VND14,47100 NIO
20000 VND28,94200 NIO
50000 VND72,35500 NIO
100000 VND144,71000 NIO
200000 VND289,42000 NIO
500000 VND723,55000 NIO
1000000 VND1.447,10000 NIO
2000000 VND2.894,20000 NIO
5000000 VND7.235,50000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Vietnam Dongu
1 NIO691,03700 VND
5 NIO3.455,18500 VND
10 NIO6.910,37000 VND
20 NIO13.820,74000 VND
50 NIO34.551,85000 VND
100 NIO69.103,70000 VND
250 NIO172.759,25000 VND
500 NIO345.518,50000 VND
1000 NIO691.037,00000 VND
2000 NIO1.382.074,00000 VND
5000 NIO3.455.185,00000 VND
10000 NIO6.910.370,00000 VND