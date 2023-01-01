Вьетнамские донги в казахстанские тенге

Сконвертируйте VND в KZT по реальному обменному курсу

1000 vnd
19.29 kzt

1.00000 VND = 0.01929 KZT

Среднерыночный курс в 11:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса VND к KZT

1 мин. назад 1 VND → 0 KZT
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.073789.13831.455991.67530.958718.5197
1GBP1.1617111.24735103.5551.691471.946251.1137321.5149
1USD0.931350.8017183.01971.356051.560310.8928517.2485
1INR0.01121850.009656740.012045310.01633410.01879440.01075470.207764

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for вьетнамкий донг

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Вьетнамский донг / Казахстанский тенге
1 VND0.01929 KZT
5 VND0.09644 KZT
10 VND0.19289 KZT
20 VND0.38577 KZT
50 VND0.96443 KZT
100 VND1.92886 KZT
250 VND4.82215 KZT
500 VND9.64430 KZT
1000 VND19.28860 KZT
2000 VND38.57720 KZT
5000 VND96.44300 KZT
10000 VND192.88600 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Вьетнамский донг
1 KZT51.84400 VND
5 KZT259.22000 VND
10 KZT518.44000 VND
20 KZT1036.88000 VND
50 KZT2592.20000 VND
100 KZT5184.40000 VND
250 KZT12961.00000 VND
500 KZT25922.00000 VND
1000 KZT51844.00000 VND
2000 KZT103688.00000 VND
5000 KZT259220.00000 VND
10000 KZT518440.00000 VND