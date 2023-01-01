Вьетнамские донги в бутанские нгултрумы
Сконвертируйте VND в BTN по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса VND к BTN
1 VND = 0.00343 BTN
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в бутанские нгултрумы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Бутанский нгултрум / Вьетнамский донг
|1 BTN
|291.28100 VND
|5 BTN
|1456.40500 VND
|10 BTN
|2912.81000 VND
|20 BTN
|5825.62000 VND
|50 BTN
|14564.05000 VND
|100 BTN
|29128.10000 VND
|250 BTN
|72820.25000 VND
|500 BTN
|145640.50000 VND
|1000 BTN
|291281.00000 VND
|2000 BTN
|582562.00000 VND
|5000 BTN
|1456405.00000 VND
|10000 BTN
|2912810.00000 VND