Vietnam dongundan Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile VND → BTN çevirin

1.000 vnd
3,39 btn

1.00000 VND = 0.00339 BTN

01:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855361.0764589.34651.451111.65290.94809518.3618
1 GBP1.169111.25855104.4611.696591.932511.1084221.468
1 USD0.928950.794565183.00111.348051.535510.8807517.0577
1 INR0.01119240.009572950.01204810.01624140.01849990.01061130.205512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

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VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Bhutan Ngultrumu
1 VND0.00339 BTN
5 VND0.01696 BTN
10 VND0.03393 BTN
20 VND0.06785 BTN
50 VND0.16963 BTN
100 VND0.33925 BTN
250 VND0.84813 BTN
500 VND1.69626 BTN
1000 VND3.39251 BTN
2000 VND6.78502 BTN
5000 VND16.96255 BTN
10000 VND33.92510 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Vietnam Dongu
1 BTN294.76700 VND
5 BTN1473.83500 VND
10 BTN2947.67000 VND
20 BTN5895.34000 VND
50 BTN14738.35000 VND
100 BTN29476.70000 VND
250 BTN73691.75000 VND
500 BTN147383.50000 VND
1000 BTN294767.00000 VND
2000 BTN589534.00000 VND
5000 BTN1473835.00000 VND
10000 BTN2947670.00000 VND