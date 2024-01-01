200.000 Vietnam dongundan Bhutan ngultrumuna
Reel döviz kuru ile VND → BTN çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
VND → BTN çevrim grafiği
1 VND = 0,00332 BTN
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
|1 VND → BTN
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0033
|0,0034
|Düşük
|0,0033
|0,0033
|Ortalama
|0,0033
|0,0034
|Değişim
|-0.43%
|-1.19%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → BTN istatistikleri
VND → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0033, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0033 oldu. VND → BTN kurundaki değişiklik -0.43 değerindeydi.
VND → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0034, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0034 oldu. VND → BTN kurundaki değişiklik -1.19 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Bhutan Ngultrumu
|1000 VND
|3,32400 BTN
|2000 VND
|6,64800 BTN
|5000 VND
|16,62000 BTN
|10000 VND
|33,24000 BTN
|20000 VND
|66,48000 BTN
|50000 VND
|166,20000 BTN
|100000 VND
|332,40000 BTN
|200000 VND
|664,80000 BTN
|500000 VND
|1.662,00000 BTN
|1000000 VND
|3.324,00000 BTN
|2000000 VND
|6.648,00000 BTN
|5000000 VND
|16.620,00000 BTN
|Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Vietnam Dongu
|1 BTN
|300,84300 VND
|5 BTN
|1.504,21500 VND
|10 BTN
|3.008,43000 VND
|20 BTN
|6.016,86000 VND
|50 BTN
|15.042,15000 VND
|100 BTN
|30.084,30000 VND
|250 BTN
|75.210,75000 VND
|500 BTN
|150.421,50000 VND
|1000 BTN
|300.843,00000 VND
|2000 BTN
|601.686,00000 VND
|5000 BTN
|1.504.215,00000 VND
|10000 BTN
|3.008.430,00000 VND