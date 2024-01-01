500.000 Vietnam dongundan Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile VND → BTN çevirin

1,000₫ VND = 0,003324Nu. BTN

01:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → BTN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BTN
1 VND → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00330,0034
Düşük0,00330,0033
Ortalama0,00330,0034
Değişim-0.43%-1.19%
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1 VND → BTN istatistikleri

VND → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0033, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0033 oldu. VND → BTN kurundaki değişiklik -0.43 değerindeydi.

VND → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0034, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0034 oldu. VND → BTN kurundaki değişiklik -1.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - BTN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.392,711,40234,629154,115
1 AUD0,65110,6140,871906,1670,91222,531100,275
1 EUR1,0591,62811,4181.475,511,48636,688163,27
1 SGD0,7471,1480,70511.040,311,04725,867115,119

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Bhutan Ngultrumu
1000 VND3,32414 BTN
2000 VND6,64828 BTN
5000 VND16,62070 BTN
10000 VND33,24140 BTN
20000 VND66,48280 BTN
50000 VND166,20700 BTN
100000 VND332,41400 BTN
200000 VND664,82800 BTN
500000 VND1.662,07000 BTN
1000000 VND3.324,14000 BTN
2000000 VND6.648,28000 BTN
5000000 VND16.620,70000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Vietnam Dongu
1 BTN300,83000 VND
5 BTN1.504,15000 VND
10 BTN3.008,30000 VND
20 BTN6.016,60000 VND
50 BTN15.041,50000 VND
100 BTN30.083,00000 VND
250 BTN75.207,50000 VND
500 BTN150.415,00000 VND
1000 BTN300.830,00000 VND
2000 BTN601.660,00000 VND
5000 BTN1.504.150,00000 VND
10000 BTN3.008.300,00000 VND