5 000 000 вьетнамких донгов в бутанские нгултрумы
Сконвертируйте VND в BTN по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса VND к BTN
1 VND = 0,00333 BTN
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 VND в BTN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0034
|0,0034
|Низкий
|0,0033
|0,0033
|В среднем
|0,0033
|0,0034
|Изменение
|-1.59%
|-0.07%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к BTN
За последние 30 дней максимальный курс VND к BTN составил 0,0034, а минимальный — 0,0033. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0033. Изменение курса VND к BTN в процентном соотношении составило -1.59.
За последние 90 дней максимальный курс VND к BTN составил 0,0034, а минимальный — 0,0033. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0034. Изменение курса VND к BTN в процентном соотношении составило -0.07.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в бутанские нгултрумы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Бутанский нгултрум
|1000 VND
|3,33385 BTN
|2000 VND
|6,66770 BTN
|5000 VND
|16,66925 BTN
|10000 VND
|33,33850 BTN
|20000 VND
|66,67700 BTN
|50000 VND
|166,69250 BTN
|100000 VND
|333,38500 BTN
|200000 VND
|666,77000 BTN
|500000 VND
|1 666,92500 BTN
|1000000 VND
|3 333,85000 BTN
|2000000 VND
|6 667,70000 BTN
|5000000 VND
|16 669,25000 BTN
|Обменные курсы Бутанский нгултрум / Вьетнамский донг
|1 BTN
|299,95300 VND
|5 BTN
|1 499,76500 VND
|10 BTN
|2 999,53000 VND
|20 BTN
|5 999,06000 VND
|50 BTN
|14 997,65000 VND
|100 BTN
|29 995,30000 VND
|250 BTN
|74 988,25000 VND
|500 BTN
|149 976,50000 VND
|1000 BTN
|299 953,00000 VND
|2000 BTN
|599 906,00000 VND
|5000 BTN
|1 499 765,00000 VND
|10000 BTN
|2 999 530,00000 VND